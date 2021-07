Straßenmängel in Breitscheid : Holperstrecke Alte Kölner Straße

Breitscheid Die Fahrbahn ist in einem schlechten Zustand. Auch die Brücke muss saniert werden. Die Verwaltung soll dazu im nächsten Bezirksausschuss Stellung nehmen.

Sowohl die Blutkonserventransporter der verschiedenen Hilfsorganisationen, als auch die Feuerwehr nutzen mit ihrem Einsatzfahrzeugen diesen Weg um möglichst schnell zum Breitscheider Kreuz zu gelangen. Mittlerweile sind die Löcher in der Fahrbahn auch so tief, dass man mit dem Fahrrad erhebliche Schwierigkeiten bei der Nutzung dieser Straße hat.

„Weiterhin werden wir immer wieder auf den Baubeginn des Kreisverkehres an der K19 angesprochen“, so BU-Ratsmitglied Detlev Czoske. Deshalb bittet die BU den Bürgermeister, dass das entsprechende Fachamt spätestens bis zur nächsten Sitzung des Bezirksausschusses Ratingen-Lintorf/Breitscheid nachfolgende Fragen beantwortet: Wann ist damit zu rechnen, dass die Fahrbahnschäden an der alten Kölner Straße ausgebessert werden? Wann ist damit zu rechnen, dass die dortige Brücke ertüchtigt wird? Wie ist der Sachstand zum KV an der K19?