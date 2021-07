Ratingen : Ein Dankeschön fürs Ehrenamt

Bürgermeister Klaus Pesch (vorn Mitte) übergibt die Ehrenamtskarten an Markus Uessem (links) und Joachim Nistroj. Im Hintergrund: Dorit Schäfer (links) und Brigitte Druskus von der Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Stadt Ratingen überreicht Ratingern Ehrenamtskarten für ihren Einsatz in Sozialen Medien. Joachim Niestroj und Markus Uessem sind vielen Bürgern aus der Facbook-Gruppe Ratinger Kaffeeeklatsch bekannt.

() Die Leistung von Ehrenamtlern und die gesellschaftliche Bedeutung ihrer Arbeit sind in Geld nicht aufzuwiegen. Trotzdem gibt es ein Instrument, das Dank und Würdigung verbindet: die Ehrenamtskarten. Vor rund 13 Jahren NRW-weit eingeführt und von den Kommunen ausgegeben, gewährt sie den Nutzern Vergünstigungen zum Beispiel beim Museums- oder Schwimmbadbesuch, beim Einkaufen oder für Dienstleistungen.

Stellvertretend für rund 18.000 Ehrenamtler, die in der Dumeklemmerstadt tätig sind, durften jetzt zwei Ratinger die goldene Karte aus den Händen von Bürgermeister Klaus Pesch in Empfang nehmen. Beide sind vielen Bürgern aus der Facebook-Gruppe Ratinger Kaffeeklatsch bekannt.

Info Dankeschön und Würdigung Karte Als Würdigung ehrenamtlichen Engagements führte das Land NRW vor rund 13 Jahren die Ehrenamtskarte ein. Von der Stadt Ratingen wird sie seit 2009 ausgegeben. Vergünstigungen Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, können mit der Karte die Angebote öffentlicher, gemeinnütziger und privater Einrichtungen in teilnehmenden Kreisen und Städten vergünstigt nutzen. Beantragen Die Ehrenamtskarte kann jeder beantragen, der in einem gewissen Umfang regelmäßig ehrenamtlich tätig ist. Nähere Informationen gibt es im Internet. ehrensache.nrw.de freiwilligenboerse-ratingen.de

Joachim Niestroj lebt seit 1963 in Ratingen. Er betrieb schon länger eine eigene Internet-Seite, um dort seine eigenen, semi-professionellen Fotos und Videos zum Thema Breitensport im Motorsport zu präsentieren. Inzwischen berichtet er auch auf Facebook und Youtube über aktuelle Ereignisse auf dem Nürburgring.

Seit einigen Jahren ist er Mitglied in der Facebook-Gruppe „Ratinger Kaffeeklatsch“. Mit Beginn der Corona-Krise im März 2020 begann er, Zahlen und Daten zur pandemischen Entwicklung in Ratingen grafisch aufzubereiten, sodass man verfolgen konnte, wie sich das Infektionsgeschehen in den letzten 14 Tagen entwickelt hatte. Bis heute hat er mehr als 475 Tages entsprechende Grafiken plus weitere 100 Grafiken zur Erläuterung spezieller Themen erstellt.

Markus Uessem lebt seit 2004 in Ratingen. Der ehemalige Polizeibeamte, der sich nach seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2014 intensiver mit Social Media zu beschäftigen begann, ist seit ein paar Jahren einer von drei Administratoren der Gruppe „Ratinger Kaffeeklatsch“. Und er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass aus dieser virtuellen Community wiederum physische Gemeinschaften entstanden. Etwa 60-mal fanden Gruppentreffen mit 20 oder mehr Teilnehmern statt. Dann ging das wegen Corona nicht mehr, dafür ist die Facebook-Gruppe inzwischen auf mehr als 10.000 Mitglieder angewachsen. „Ich finde die Arbeit eines Admin sehr wichtig und anspruchsvoll“, sagt Markus Uessem, „muss man doch dafür sorgen, dass sich die Leute nicht gegenseitig angiften. Der Admin muss auf die Einhaltung der Regeln achten und Mitglieder ermahnen, stummschalten oder zur Not entfernen.“

Empfohlen wurden Joachim Niestroj und Markus Uessem von der Freiwilligenbörse Ratingen. „Wir haben dafür zwei Personen vorgeschlagen, die uns besonders während der Coronakrise über die Sozialen Medien begleitet haben“, sagte Dorit Schäfer, Vorsitzende der Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen.

Die Ehrenamtskarte des Landes Nordrhein-Westfalen wurde in Ratingen im Jahr 2009 als überverbandliche Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit eingeführt. Die Inhaber erhalten in Ratingen Vergünstigungen in zahlreichen öffentlichen und privaten Einrichtungen, zum Beispiel Museen, Bibliotheken, Theatern, Schwimmbädern und der Volkshochschule. Und die Vergünstigungen gelten nicht nur in Ratingen, sondern in allen 277 teilnehmenden NRW-Kommunen. „Mindestens so wichtig ist aber auch, dass mit ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt wird“, so Dorit Schäfer.

Bei der Übergabe der Ehrenamtskarte sagte Bürgermeister Klaus Pesch: „Man darf die Ehrenamtskarte nicht als Lohn für ehrenamtliches Engagement missverstehen, denn dieses wird ja per Definition ohne materielle Entlohnung erbracht. Aber sie ist ein herzliches Dankeschön der Gesellschaft an Menschen, die sich einbringen, um im Stillen Gutes zu tun.“