Ratingen : Berauschter Fahrradfahrer fährt auf Pkw auf

Ratingen Ein Promille, Joint und während der Fahrt mit dem Handy beschäftigt – bei einem Auffahrunfall am späten Sonntagabend auf der Kaiserwerther Straße wurde ein Radfahrer verletzt.

() Gegen 21.20 Uhr, war ein 44-Jähriger Ratinger mit seinem Mountainbike auf der Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Westtangente unterwegs. Zeugen beobachteten, wie der Mann während der Fahrt intensiv auf ein mitgeführtes Handy, aber nicht auf die Straße und den Fahrzeugverkehr schaute. Dadurch bemerkte er wohl auch zu spät, dass ein in gleicher Richtung vorausfahrender 26-jähriger Düsseldorfer seinen Pkw an einer Rotlicht zeigenden Ampel in Höhe Pempelfurtstraße anhielt. Mit großer Wucht prallte das Mountainbike in das Heck des Skodas. Der 44-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht an einer Hand.