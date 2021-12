Unfall in Lintorf : Lintorf: Zeuge stoppt Unfallfahrer

Unfall in Lintorf

An dieser Verkehrsinsel ereignete sich der Unfall. Foto: RP/Polizei

Lintorf Ein 87-jähriger Ratinger wollte unbedingt seine Fahrt fortsetzen.

(RP) Am Montagnachmittag hat ein 87-jähriger Ratinger auf der Duisburger Straße eine Verkehrsinsel überfahren und zwei Verkehrszeichen beschädigt. Da er sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte, wurde er von couragierten Zeugen gestoppt und an der Weiterfahrt gehindert. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Das war nach Angaben der Polizei passiert: Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Ratinger die Duisburger Straße in Richtung Breitscheider Weg. Nach seinen Angaben beobachtete er einen langsam vorausfahrenden VW Golf, der augenscheinlich in Schlangenlinien auf der Duisburger Straße unterwegs war und hierbei mehrfach auf die Gegenfahrbahn kam.

In Höhe der Einmündung zum Meisenweg geriet der Fahrer mit seinem Golf schließlich auf eine Verkehrsinsel, an der er zwei aufgestellte Verkehrszeichen touchierte und beschädigte.

Der 87-Jährige versuchte aber immer wieder, seine Fahrt fortzusetzen, was nur durch das Eingreifen eines 57-jährigen Zeugen verhindert werden konnte. Der 57-jährige Ratinger nahm den Fahrzeugschlüssel des VW Golf an sich und kümmerte sich anschließend um die unverletzte 85-jährige Beifahrerin. Die Polizei schätzt den an dem VW Golf entstandenen Sachschaden auf rund 5.000 Euro.