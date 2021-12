Verlegung in den Sommer : Kölner Karnevalisten kritisieren Lauterbach - „Talkshow-Modus“

Köln Aussagen von Lauterbach sorgen bei Karnevalisten für Unmut. In einem Offenen Brief kritisieren sie den Gesundheitsminister und werfen ihm vor, ihre Anliegen nicht ernst zu nehmen.

Zoff um Karneval an Weihnachten: Kölns Karnevalisten haben Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für dessen Aussagen über die närrische Zeit harsch kritisiert. „Es ist schade, wie wenig Sie als Rheinländer über den Karneval wissen. Sonst würden Sie sich nicht öffentlich eine Verlegung der Karnevalsaktivitäten in den Sommer wünschen“, schrieb Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, in einem Offenen Brief an den im rheinischen Düren zwischen Köln und Aachen geborenen Lauterbach.