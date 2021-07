Ratingen : Das Tragödchen-Ensemble spielt bei den Drei Königen am Marktplatz

Das Tragödchen-Ensemble spielt bei den Drei Königen am Marktplatz

Das Tragödchen-Ensemble hat sich fest vorgenommen, am Donnerstag, 22. Juli, die Drei Könige am Marktplatz zu rocken. Foto: RP/R Simon

Ratingen Unter dem Motto „Come together“ präsentiert die Truppe am Donnerstag, 22. Juli, Cover-Songs aus der Rokcgeschichte und Texte deutscher Kabarettisten. Einen Vorgeschmack gibt es auf Youtube.

() Das Ratinger Tragödchen geht auf Tournee. Für den ersten Auswärtsauftritt am Donnerstag, 22. Juli, muss das Ensemble nicht weit reisen. Unter dem Motto „Come together“ geht es einmal über den Marktplatz zu den Drei Königen. Mit Songs unter anderem von den Beatles, Gary Moore, Westernhagen, Fury in the Slaughterhouse, Dire Straits und ACDC rockt die Crew ab 20 Uhr die Dumeklemmerstadt.