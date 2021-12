Innenstadt Dormagen : Zufahrt auf die Kölner Straße wird eingeschränkt

Dieser Zugang ist nur noch für Einsatzkräfte geöffnet. Foto: Stadt

Dormagen Neuerungen auf der Kölner Straße: Am Eingang der nördlichen Einkaufsstraße sind von den Technischen Betrieben Dormagen elektrische Poller eingebaut worden. Diese sollen am 1. Januar in Betrieb genommen werden.

Die neuen Poller sollen verhindern, dass Fahrzeuge unbefugt die Kölner Straße befahren. Die Zufahrt bei Einsatzfällen der Polizei, Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ist gesichert, da die Poller bei Bedarf abgesenkt werden können. Der normale Liefer- und Anwohnerverkehr erfolgt zu den erlaubten Zeiten über die Marktstraße. In begründeten Einzelfällen ist es möglich, über das Ordnungsamt eine Zufahrt von der L280 auf die Kölner Straße zu beantragen. Die Festlegung der dauerhaften Schließzeiten der Polleranlage erfolgt über das Ordnungsamt und ist laut Stadtsprecher noch nicht abschließend entschieden.

„Die alte Anlage war in der Vergangenheit immer wieder temporär ausgefallen“, erläutert Thomas Gruteser, Leiter Straßenbau bei den Technischen Betrieben. „So konnten auch außerhalb des Lieferverkehrs Autos die Kölner Straße befahren.“

Die Kosten für die Errichtung der neuen Poller und Entsorgung der alten liegen bei rund 30.000 Euro. Eine Reparatur der alten Anlage sei nicht wirtschaftlich gewesen.

(NGZ)