In der Rheinberger Innenstadt : Unmut über geflicktes Pflaster

Immer wieder werden in der Rheinberger Innenstadt kaputte Pflastersteine herausgenommen und mit Asphalt ausgebessert, bis neue Steine verlegt werden. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Bevor in der Nord-Süd-Achse in Rheinberg (Rheinstraße, Fischmarkt, Holzmarkt, Orsoyer Straße) neue Pflastersteine eingesetzt werden, werden die schadhaften Stellen asphaltiert. Ein Gewährleistungsfall, sagt die Stadt.

Die Pflastersteine der Nord-Süd-Achse in der Rheinberger Innenstadt – Rheinstraße, Fischmarkt, Holzmarkt und Orsoyer Straße – waren mal wieder Gegenstand einer Diskussion im Rat. Angelika Sand (CDU) wies darauf hin, dass sich an vielen Stellen wieder Steine gelockert hätten und es auch zahlreiche Stellen gäbe, an denen das Pflaster herausgenommen und die Löcher mit Asphalt ausgebessert worden seien. Wie die Stadtverwaltung damit umgehe und wer für die Schäden aufkomme, wollte die Ratsfrau wissen.

Zuständig sei das Unternehmen Lankes, das die Steine auch verlegt habe, sagte der Technische Beigeordnete Dieter Paus. Repariert werde noch im Rahmen der Gewährleistung. Das heißt: Lankes zahlt. Dieter Paus: „Es werden erst Stellen gesammelt, damit sich das Reparieren auch lohnt.“ Um zu verhindern, dass jemand stolpere oder gar stürze, setze man so lange Asphalt ein.

Teilweise, so der Technik-Chef, müsse auch in den Unterbau der Straße eingegriffen werden. „Der Vorteil bei den Pflastersteinen sei, dass man nach einem Reißverschlussverfahren arbeiten kann. Die schadhaften Stellen lassen sich auf- und zumachen und nachher sieht alles wieder gleichmäßig aus. Hätten wir die Fahrbahn damals asphaltiert, sähe das ganz anders aus.“ Dann gäbe es viel Flickwerk, so Paus.

Vor allem die Versorgungsunternehmen wie die Telekom müssten hin und wieder an ihre unterirdisch verlegten Leitungen und deshalb an einzelnen Stellen das Pflaster aufnehmen. „Zum überwiegenden Teil sind die Straßen aber in einem guten Zustand“, meinte Dieter Paus. Er habe den Eindruck, dass inzwischen deutlich mehr größere und schwerere Gelenkbusse in der Innenstadt eingesetzt würden. Das tue dem Pflaster nicht gut.

(up)