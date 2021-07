Ratingen : Eine Kolumne über Kunst – oder doch nicht?

Michael Schäfer, Schauspieler und Regisseur (Kleines Theater Nebenan) Foto: Michael Schäfer/URBAN RUTHS BERLIN

Ratingen „Es wird Zeit, dass die Gesellschaft den Kulturschaffenden zugesteht, dass sie nicht nur einem verrücktem Hobby frönen“, findet Michael Schäfer, Schauspieler und Regisseur (Kleines Theater Nebenan).

Vor einigen Jahren sagte ein Freund zu mir, ich sei ja Künstler und nicht Berufstätiger. Die Tatsache, dass wir uns bereits seit der Grundschule kennen, ist der einzige Grund, warum wir nach seinem Satz immer noch befreundet sind. Nachdem meine Sprachlosigkeit über diese Frechheit verflogen war, musste ich jedoch feststellen, dass ich ihm für diesen Satz insgeheim dankbar bin. Denn er zeigt deutlich, welche Wahrnehmung in Bezug auf Kunst und Kunstschaffende unabhängig welcher Gewerke in unserer Gesellschaft herrscht: Es ist ein Konsumgut, ein edles, in einem Elfenbeinturm gehütetes, doch immer noch etwas, das man konsumiert. Aber bitte kein Beruf für die eigenen Kinder!

Als 2013 das Wuppertaler Schauspielhaus seine Pforten schließen musste, sagte der damalige Kultursenator sinngemäß, Kultur sei Luxus und Luxus könne man sich momentan nicht leisten. Es gab Proteste und Widerstand gegen die Schließung, mit der Begründung, es sei ein kultureller und bildungspolitischer Kahlschlag. Alles richtig, doch davon, dass 250 Arbeitsplätze verloren gingen, habe ich seinerzeit nichts gehört. Wäre es ein mittelständiges Unternehmen gewesen, wäre dies aber das erste Argument gewesen, das ins Feld geführt worden wäre.

Warum gibt es diesen Graben zwischen Kunst und Wirtschaft in unseren Köpfen? Ein Phänomen, das ich in anderen Ländern im Übrigen nicht oder weniger ausgeprägt beobachten konnte. Liegt es daran, dass Kunst in der Regel von öffentlicher Hand subventioniert wird? Das gilt für Atomkraft, Landwirtschaft und Kohle- und Stahlindustrie ebenso. Doch niemand käme auf die Idee, Kunst als Wirtschaft zu betrachten. Doch genau das ist sie: Kunst ist ein Wirtschaftsfaktor!

Ob Theater, Film, Malerei, Fotografie oder Musik: Die Kunst- und Kulturschaffenden dieses Landes verdienen damit ihr Geld, wie es der Supermarktkassierer oder die Fondsmanagerin tut. Wir investieren in ein Geschäft, in der Hoffnung, irgendwann Gewinn damit zu machen. Zahlreiche Studien und Erhebungen haben ergeben, dass je nach Gewerk in der sogenannten Kulturbranche für jeden Euro Subvention bis zu 2,5 Euro zurück ins Staatssäckel fließen. Ein in meinen Augen lukratives Geschäft für den Staat.

Es wird Zeit, dass die Gesellschaft den Kulturschaffenden zugesteht, dass sie nicht nur einem verrücktem Hobby frönen, sondern hoch professionalisierte Fachkräfte sind, die wie jeder andere Mensch auch, damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, Unternehmen aufbauen und sogar Angestellte haben.