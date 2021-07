Einsätze gehen weiter : Feuerwehr und THW helfen im Raum Euskirchen

Auf dem Messeparkplatz in Düsseldorf trafen sich die Feuerwehren zur Abfahrt nach Euskirchen . Foto: Feuerwehr

Ratingen (jün) Feuerwehr-Einheiten des Kreises Mettmann wurden durch den Kreisbrandmeister zur landesweiten Hilfe in der Feuerwehrbereitschaft 4 der Bezirksregierung Düsseldorf alarmiert. Die Feuerwehrbereitschaft setzt sich aus Feuerwehreinheiten des Kreises Mettmann, Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss zusammen.

Um 4 Uhr in der Nacht zu Montag trafen sich die Kräfte auf der Feuer- und Rettungswache Ratingen und fuhren im Anschluss zum Sammelpunkt an der Messe Düsseldorf, wo dann die Kräfte aus Düsseldorf und dem Rhein-Kreis Neuss hinzustießen. Die gesamte Bereitschaft wurde dann in den Kreis Euskirchen verlegt.