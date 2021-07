Nachts um halb drei : Exhibitionist sitzt nackt an Bushaltestelle in Spellen

Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der in Spellen gesehen wurde (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein nackter Mann saß am Sonntag an einer Bushaltestelle in Voerde-Spellen. Entdeckt wurde er von einer Frau. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zu Sonntag beobachtete eine 32-jährige Zeugin gegen 2.30 Uhr einen Unbekannten, der nackt an einer Bushaltestelle an der Friedrich-Wilhelm-Straße („Spellen Kirche“) saß und – wie die Polizei es formulierte – „exhibitionistische Handlungen vornahm“.