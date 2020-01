Feiern : Ein Hochzeitsfest mit Profi-Feuerwerk

Nicht nur zu Silvester steigen in Ratingen Feuerwerksraketen in den Nachthimmel. Im vergangenen Jahr feiert 17 Hochzeitsgesellschaften mit Pyrotechnik. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Privatpersonen dürfen nur zum Jahreswechsel Raketen zünden. An allen anderen Tagen dürfen das nur Feuerwerker.

Der Jahreswechsel ist längst vorbei. Dennoch stieg an einem Samstag im Januar ein prächtiges Raketen-Feuerwerk in den Ratinger Nachthimmel. Ein Geburtstagskind, das die übrig gebliebenen Feuerwerkskörper von Silvester abbrennt, oder doch ein organisiertes Event? Wir haben beim Ratinger Ordnungsamt nachgefragt, denn die Feuerwerke außerhalb des Jahreswechsels haben in den vergangenen Jahren zugenommen, vor allem in den Sommermonaten.

Wann darf man ein Feuerwerk zünden? „Privatpersonen ausschließlich Silvester und Neujahr“, erklärt Peter Theisen, Leiter des Ordnungsamtes. An allen anderen Tagen des Jahres dürfen nur Pyrotechniker, die die Befähigung dazu haben, ein Feuerwerk zünden. Das sind Menschen, die eine enstsprechende Schulung haben und dies nachweisen können.

Info Antrag kann im Internet heruntergeladen werden Antrag Wer ein Feuerwerk der Klasse I oder II abbrennen möchte, benötigt dafür eine Ausnahmegenehmigung. Ein entsprechendes Formular findet er beispielsweise unter www.stadt-ratingen.de/bilder/32/antrag_Feuerwerk_ausfuellbar.pdf. Voraussetzung Die verwendeten Feuerwerkskörper dürfen nur von volljährigen Personen abgebrannt werden. Höhe Die maximale Effekthöhe der zur Verwendung kommenden Feuerwerkskörper darf 30 Meter nicht übersteigen. Kontakt Ordnungsamt, Telefon 02102 550-3211, oder ordnungsamt@ratingen.de.

Braucht man für das Feuerwerk eine Erlaubnis? Ja. „Beantragt wird diese bei der Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde“, sagt Theisen. Beim Ordnungsamt der Stadt Ratingen allerdings muss man das Vorhaben mindestens 14 Tag vor dem Ereignis anzeigen. Bei der sogenannten Anzeige muss der Veranstalter angeben, wo er das Feuerwerk zünden will, wie er den Ort absperrt, und er muss die Nachbarn informieren. Außerdem werden Polizei, Feuerwehr und Waldbesitzer informiert.

Gibt es Verbotszonen? Ja. In der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhausern, Seniorenheimen und Kindergärten sowie von Fachwerkhäusern darf aus Sicherheitsgründen kein Feuerwerk gezündet werden.

Gibt es eine zeitliche Beschränkung? „Bis 23 Uhr muss das Feuerwerk erledigt sein“, sagt Theisen. Außer natürlich das Silvesterfeuerwerk, wo es um Mitternacht losgeht.

Zu welchen Gelegenheiten werden in Ratingen Feuerwerke gezündet? Da sind zum einen die Schützenfeste in Ratingen und Lintorf, die ihre mehrtägigen Feste traditionell mit einem Feuerwerk beschließen. Seit einigen Jahren gehört ein Feuerwerk auch zum optischen Highlight der Zeltzeit am Grünen See in Ratingen West. Der Rest sind private Feiern. Allein im vergangenen Jahr wurden in Ratingen 17 Feuerwerke anlässlich von Hochzeiten angezeigt und von der Bezirksregierung auch genehmigt. Private Geburtstagsfeiern sind laut Verordnung der Bezirksregierung kein Anlass für die Genehmigung eines Feuerwerks.

Wo werden in Ratingen solche Feiern angeboten? Beispielsweise in der Ahi-Festhalle an der Kaiserswerther Straße. Auf deren Internetseite gehört zum Hochzeitsservice unter anderem auch professionelle Pyrotechnik. „Fachleute wissen genau, wo sie ihre Feuerwerke anmelden müssen und tun das auch“, sagt Peter Theisen. Mit ihnen habe es bisher nie irgendwelche Probleme gegeben.