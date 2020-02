Ratinger Markthändler : Ein Hauch von Orient umweht den Nussstand

Auf Juliane Petrikowski kann sich Standinhaber Mustapha Akhabach verlassen, wenner selbst nicht da ist. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der gebürtige Marokkaner Mustapha Akhabach steht seit acht Jahren auf dem Wochenmarkt mit seinen Knabbereien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erst einmal tragen Nüsse, Kerne und Samen den Bauplan und die Kraft für ganze, neue Bäume und Sträucher ihrer Art in sich. Und dann erst kommen die Kalorien ins Gespräch. Im Laufe der letzten Jahre, die da auch immer mit der Entwicklung neuer Diäten einher gegangen sind, ist das Image von Nüssen und Samen entschieden besser geworden. Da wird selten an erster Stelle vom Fettgehalt geredet, sondern gottlob vom sinnvollen Inhalt, der Lebens- und Gesundheit erhaltend ist.

Vor allem weiß das Mustapha Akhabach, Geschäftsführer der „Nussfruchtbar“, der seit rund acht Jahren donnerstags und samstags mit seinem kleinen, aber feinen Stand auf dem Ratinger Markt anzutreffen ist. Er konnte schon ewig von mehrfach ungesättigten Fettsäuren und pflanzlichem Eiweiß erzählen, als in den Diäten noch Lightprodukte verherrlicht wurden. Doch inzwischen wissen die Verbraucher Bescheid und man unterhält sich am Fuß von Peter und Paul auf Augenhöhe.

Info Wir stellen die Händler in loser Reihenfolge vor Serie In loser Reihenfolge stellen wir die Ratinger Markthändler und deren unterschiedliche Produkte vor. Geschichte Viele der Markthändler kommen schon seit Jahrzehnten auf den Ratinger Wochenmarkt. Sie kennen ihre treuen Kunden und die wiederum ihre Händler.

Und – im Gegensatz zu Salat und Äpfeln ist nicht wirklich saisonal und regional mit Nüssen ein Geschäft zu machen, vertreten sie auf einem Markt wie in Ratingen doch eher die internationale Ecke. Es werden zwar Wal- und Haselnüsse in unseren Breiten abgeerntet, doch die dabei gewonnenen Erträge reichen für die Vermarktung nicht aus. Die Haselnüsse, die hier ins Geschäft kommen, sind meist in Italien zur erforderlichen Reife gewachsen, Walnüsse kommen aus Frankreich.

Während nun Mustapha Akhabach unter der Woche zum Beispiel in Ratingen und Erkrath, in Wuppertal, Langenfeld, Leverkusen und an einem Tag im Verwaltungsgebäude von Esprit für die Mitarbeiter seine knackigen Feinheiten anbietet, kommen selbige aus Ägypten (Erdnüsse) und Kalifornien (Mandeln), aus Spanien (Quinoaflocken) und Israel. Und alle haben reichlich wärmende Sonnenstrahlen im Gepäck. Überhaupt: Wenn man die Namen der Nüsse, Kerne und Trockenfrüchte aufzählt, weht im Hintergrund immer ein bisschen Morgenland mit.

Vielleicht nicht bei Kalifornien, aber sicher bei der Heimat der Dattel: Die Dattelpalme ist nämlich eine uralte Kulturpflanze und ursprünglich am Persischen Golf beheimatet. In Nordafrika sind die Früchte ein Grundnahrungsmittel, denn sie enthalten leicht verdaulichen Invertzucker, wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Drei bis vier Datteln enthalten zudem gut ein Drittel des menschlichen Tagesbedarfs an Eisen. Und Mustapha Akhabach gerät schon ein bisschen ins Schwärmen, wenn er von dieser Frucht und ihrem Gehalt spricht – gibt es sie doch auch in der Heimat seiner Familie, in Marokko. Die Trockenfrüchte sind überwiegend ungeschwefelt; und wer einmal kosten möchte, fragt nicht vergebens.

Natürlich wird ein Marktbeschicker mit einem attraktiven Angebot auch gefragt, wie es denn irgendwann um die Fortführung des Geschäfts steht. „Das hat noch Zeit“, kann er beruhigend sagen. Sein ältester Sohn macht in diesem Jahr sein Abitur, hat aber auch schon oft tatkräftig geholfen, die beiden anderen Kinder sind noch auf einem etwas weiteren Anlauf zum Abi. Und in Ratingen gibt es als Verkäuferin häufig Juliane Petrikowski, die sachkundig, freundlich und zuverlässig ihre Kundschaft betreut, Müslis mischt und berät.