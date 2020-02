Ratingen : Grüne: Bürger brauchen bezahlbare Wohnungen

Ratingen (RP/kle) Bezahlbares Wohnen – dieses beherrschende Thema will die Fraktion der Grünen auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung des Rates setzen lassen. Anlass sei die Tatsache, dass in den städtischen Wohnungen an der Poststraße zwei Einheiten dauerhaft leerstehen.

Hierauf hatte ein Bewohner der Häuser hingewiesen, die im Eigentum der Stadt stehen. Als Begründung für den Leerstand wird angeführt, dass eine Sanierung der Wohnungen für eine Vermietung notwendig ist, um die Anforderungen des Brandschutzes zu erfüllen. Hermann Pöhling, Fraktionssprecher der Grünen: „Im Wohnungsamt der Stadt sind mehr als 350 Haushalte bekannt, die dringend eine bezahlbare Wohnung suchen. Die Stadt Ratingen lässt gleichzeitig bezahlbare Wohnungen dauerhaft leerstehen. Wir fordern den Bürgermeister auf, diesen unhaltbaren Zustand zu beenden und die Vermietung der dauerhaft leerstehenden Wohnungen durch eine Instandsetzung sicherzustellen.“