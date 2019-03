Ratingen : Lintorf bekommt eine neue Kita

Ratingen Das Areal an der Ecke Brandsheide/Breitscheider Weg wird neu gestaltet. Noch in diesem Jahr will man starten.

Die Stadt treibt ihre Pläne mit Blick auf den Neubau von Kitas weiter voran. Der kaum noch genutzte alte Sportplatz mit Tennenbelag an der Ecke Brandsheide/Breitscheider Weg wird überplant. Für das angrenzende Schulzentrum sollen zeitgemäße Sportanlagen gebaut werden. Auf einem Teil der Fläche entsteht ein neuer, großer Kindergarten, und der TuS 08 Lintorf kann seine Vereinsanlage mit dem Sportzentrum TuSfit erweitern. In der vergangenen Woche stellte Baudezernent Jochen Kral die Pläne dem Bezirksausschuss Lintorf/Breitscheid vor.

Das Gremium nahm das Konzept grundsätzlich zustimmend auf. In den nächsten Sitzungen soll dann über die Details beraten werden, bis schließlich der Rat im Sommer den Baubeschluss fassen kann.

Info Eltern werden weiter entlastet Gebühren: Das vorletzte Kindergartenjahr wird rückwirkend komplett beitragsfrei. Eltern, deren Kind sich im vorletzten Kita-Jahr befindet, erhalten bereits bezahlte Beiträge für August bis Dezember 2018 erstattet.

Die Schulsportanlagen werden voraussichtlich drei kleinere Spielfelder für Street-, Volley- und Beachvolleyball sowie leichtathletische Anlagen (100-Meter-Bahn, Weitsprunganlage und Kugelstoßring) umfassen. Für den Kindergarten präsentierte die Verwaltung eine architektonisch ansprechende Skizze eines Büros, mit dem die Stadt schon bei der Kita Meygner Busch gut zusammengearbeitet hat.

Das Vorhaben wird, wie alle Kita-Projekte, mit Hochdruck vorangetrieben. Mit dem Bau des Kindergartens will die Verwaltung deshalb noch in diesem Jahr beginnen. Möglichst zeitgleich sollen auch die Schulsportanlagen realisiert werden.

Einen Befreiungsschlag gibt es für die Kita-Platz-Situation in Ratingen Mitte. Die bestehende kleine U3-Kita „Westhäkchen“ am Eutelis-Platz soll voraussichtlich bis Ende des Jahres 2019 um fünf Gruppen erweitert werden. Dann können dort in sieben Gruppen 34 unter dreijährige und 94 über dreijährige Kinder betreut werden. „Damit können wir den Rechtsanspruch im Planungsraum Mitte-Schwarzbach mehr als erfüllen“, sagt Jugenddezernent Rolf Steuwe. „Ein neuer Kindergarten An der Lilie oder an der Schwarzbachstraße ist nicht mehr erforderlich.“

Die Einrichtung am Eutelis-Platz begann 2009 als Firmen-Kita von Vodafone. Bereits nach zwei Jahren wurde sie jedoch für die Allgemeinheit geöffnet und wird fortan im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes als so genannter „zweigruppiger Kindergarten mit dem Gruppentyp II (je zehn Kinder unter drei Jahren) geführt. Träger ist die KinderHut gGmbH aus Essen.

In dem Gebäude, in dem die Kita untergebracht ist, befindet sich zurzeit noch ein Ausweichstandort der Stadtverwaltung während des Rathausneubaus. Sobald die Verwaltungsmitarbeiter wieder an die Minoritenstraße gezogen sein werden, soll das Gebäude am Eutelis-Platz dann komplett in einen Kindergarten umgebaut werden.

Das Landesjugendamt hat die Pläne bereits für gut befunden. Im Endausbau können bis zu fünf neue Kindergartengruppen unterschiedlichen Typs eingerichtet werden.

Um den vom Rat festgelegten Orientierungswert zu erreichen und den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu gewährleisten (96 Prozent Abdeckung bei über Dreijährigen, 60 Prozent bei unter Dreijährigen), fehlen im nächsten Kindergartenjahr rechnerisch 70 Plätze im Planungsraum Mitte/Schwarzbach.

Durch die Erweiterung der „Westhäkchen“ wird das Problem laut Stadtverwaltung auf einen Schlag gelöst, wenn auch nicht sofort zum Beginn des Kindergartenjahres im August 2019, sondern ein paar Monate später.

Das aber ist immer noch sehr schnell. Denn obwohl Bürgermeister Klaus Pesch dem Neubau gleich mehrerer Kindergärten im gesamten Stadtgebiet die höchste Priorität bei städtischen Baumaßnahmen eingeräumt hat, dauert der Bau eines komplett neuen Kindergartens deutlich länger als ein halbes Jahr. Steuwe betont: „Die schwierige Grundstückssuche in Ratingen Mitte entfällt, wir können den Sportplatz an der Schwarzbachstraße wie geplant sanieren und mit Kunstrasen versehen, und wir schaffen sogar ein paar Kapazitäten für Kinder aus Tiefenbroich und Lintorf.“