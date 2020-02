Eishockey : Fans können im Teambus mitfahren

Die Ice Aliens nehmen Fans im Mannschaftsbus mit. Foto: Ronny Rehbein/Aliens

Ratingen Für die Ratinger Ice Aliens stehen in den Pre-Play-Offs der Eishockey-Regionalliga drei Auswärtsspiele in Serie an. Am heutigen Freitag geht es nach Dinslaken, am Sonntag nach Herford. Die unbesiegten Junioren empfangen derweil Herne.

Nach den drei Heimspielen zum Start in die Pre-Play-Offs der Eishockey-Regionalliga müssen die Ratinger Ice Aliens nun dreimals auswärts ran: Zunächst geht es am heutigen Freitag ab 20 Uhr gegen die Dinslakener Kobras, am Sonntag folgt die Partie beim Herforder EV, am Freitag, 14. Februar geht es zum EHC Neuwied. Erst am Sonntag, 16. Februar gibt es wieder ein Heimspiel, dann ist ab 18 Uhr der Hauptrunden-Primus EG Diez-Limburg zu Gast, am Freitag, 21. Februar spielen die Aliens bei den Hammer Eisbären. Zu drei der vier Auswärtsfahrten – nach Herford, Neuwied und Hamm – bieten die Ratinger ihren Fans eine Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus: Zehn Plätze sind verfügbar, die nach der Reihenfolge der Anmeldungen an die Mail-Adresse office@icealiens97.de vergeben werden, die Kosten betragen 15 Euro pro Person.

Die Fahrt am heutigen Freitag nach Dinslaken ist die kürzeste, deswegen gibt es hier das Angebot nicht. Die Aliens würden sich über Unterstützung bei den „Kobras“ aber sicher freuen, immerhin wollen sie die nächsten Zähler auf ihr Konto laden, das derzeit drei Punkte ausweist. Damit haben sie zwei mehr als Dinslaken, das es unter die ersten Vier und damit in die Play-Offs schaffen will, diesem Anspruch aber hinterher hinkt. Da aber alle Begegnungen knapp waren, dürfen die Ratinger die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bei ihnen hat sich die Personalsituation etwas entspannt, Dustin Schumacher ist wieder ins Training eingestiegen und Noah Kalinowski wieder an Bord. Weiter verletzt fehlt indes Lorenzo Maas, der das Team defensiv eigentlich stabilisieren sollte.

Mit einem dennoch gut besetzten Kader hoffen die Aliens zudem, auch am Sonntag gegen den aktuellen Tabellendritten Herford (8 Punkte) Zählbares einzufahren. Gegen diesen Gegner, der ebenfalls fest mit den Play-Offs rechnet, waren die Spiele immer mal wieder ein Spektakel, ein 0:7 aus Sicht der Ratinger wie im zuletzt im Januar in Herford muss es aber nicht unbedingt sein.

Wer nicht nach Dinslaken fahren kann oder will, kann am heutigen Freitag im Übrigen auch Eishockey am heimischen Sandbach sehen: Die U20 der Aliens empfängt um 20 Uhr den Herner EV, und die Junioren sind richtig gut drauf: Nachdem sie die Hauptrunde der Regionalliga bereits ungeschlagen als Spitzenreiter abgeschlossen hatten, gewannen sie zum Start der neuen Runde 7:2 in Neuss und 9:0 in Dortmund. Einige Akteure aus dem Team von Trainer Janusz Wilczek trainieren regelmäßig bei der ersten Mannschaft mit, Daniel Fischer, Nico Nußbaum und Alexander Schwarz hatten auch schon Einsätze bei den Senioren, Schwarz erzielte dabei bereits zwei Tore. Der Eintritt zu allen Spielen der Youngaliens ist frei.

(ame)