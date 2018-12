Handball: TVA schnuppert kurz am Pokalsieg

Angermund Mitte der zweiten Hälfte führt der Handball-Oberligist in Korschenbroich, doch verliert am Ende 27:32.

Dabei taten sich die Angemunder zunächst schwer. Was seine Gründe hatte, denn an einem Wochentag in den Möchengladbacher Raum zu kommen, ist stets strapaziös. Dann waren mit Julian Duval und Raffael Winter zwei routinierte Akteure nicht dabei, und vor solch einer Kulisse hat der TVA gefühlt seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gespielt. Hinzu kam, dass Keeper Matthias Jakubiak zunächst überhaupt keine Einstellung zu den platzierten Korschenbroicher Würfen fand. Tim Siegel war auch nicht besser und so wurde bis zum Wechsel (15:19-Rückstand) nur ein Ball gehalten.