Ratingen : Leichtathleten des TVR feiern gleich vier Landestitel

Ratingen Als noch Sport getrieben werden durfte, gab es für die Leichtathleten des TV Ratingen einigen Grund zu feiern: vier Titel bei den Landesmeisterschaften und ein Vize-Titel. Julia Holzmann hat sich auf Rang elf der Bestenliste vorgearbeitet.

Vor dem erneuten Lockdown fanden für die Leichtathleten der U16, U18 und U20 die Landesmeisterschaften in Essen und Rhede statt. Für den TV Ratingen nahmen sechs Sportler erfolgreich an den Nordrhein-Titelkämpfen teil.

Die ersten Landestitel für den TV Ratingen konnte sich die Leichtathleten in Essen sichern. Anna Holzmann (U20) siegte im Hochsprung mit einer Leistung von 1,64 Metern. Kurz darauf folgte dann der zweite Titel. Femke Averdick (U20) ließ den Speer auf 37,50 Meter fliegen und freute sich nicht nur über den Landesmeistertitel, sondern auch über eine neue persönliche Bestleistung. Das Triple des TVR in Essen machte Julia Holzmann (U18) im Weitsprung perfekt. Ihrem Sprung auf 5,73 Metern konnte keine der Konkurrentinen im Feld Paroli bieten.

Jana Barluschke (U20) trat im Weitsprung an. Mit ihrem Sprung von 5,25 Metern lag sie bis kurz vor Schluss an der Spitze des Feldes, wurde dann aber noch von einer Gegnerin abgefangen. Dennoch blieb die Freude über den Vize-Landesmeistertitel, ihr bisher größter Einzelerfolg. Eine weitere Bestleistung im Speerwurf gab es für Marie Göllner (U18). Ihr Wurf von 32,91 Metern reichte für Platz fünf.

Bei dem Wettkampf in Rhede startete Julia Holzmann in der höheren Altersklasse (U20) im Dreisprung. Zwar kam die Ratingerin nicht an ihre Bestleistung heran, doch mit fast 1,50 Meter Vorsprung sicherte sich die junge Bundeskaderathletin auch hier den Titel der Landesmeisterin. Mit ihren Leistungen hat sie sich auf Rang elf der Bestenliste vorgearbeitet.