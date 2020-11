Fußball : Ratingen 04/19 setzt auf eine gute Jugendarbeit

Ratingen Die U 19-Fußballer des Klubs steigen in die Niederrheinliga auf – und einige Talente schaffen es vielleicht bis ins Oberliga-Team.

Da wäre die zweite Mannschaft zu nennen, die in der Bezirksliga oben mitspielt. Genauso wichtig ist aber eine gute Jugendarbeit. Das sieht auch der Vorsitzende Jens Stieghorst so und wird nicht müde, ständig auf diesen Teil des Vereins lobend hinzuweisen. „Wenn man nicht immer viel Geld für alternde Stars ausgeben will, dann kann die Alternative nur eine gute Jugend sein“, sagt Stieghorst und ergänzt: „Allein wenn man sich unseren derzeitigen Kader der ersten Mannschaft ansieht, wird deutlich, wie wichtig gute Jugendarbeit ist. Mehr als die halbe Mannschaft kommt aus unserer Jugend.“

Coronabedingt war in den ersten zwei Monaten nur kontaktloses Training möglich, später im Juli und August mit Kontakt. Dazu mussten Trainingsprogramme ausgearbeitet werden. „Schließlich waren die Qualifikationsspiele für den Aufstieg in die Niederrheinliga für September terminiert. Und da mussten wir alle fit sein“, erklärt Concellon die Maßnahme. Und als es losging, waren die 04/19-Junioren heiß und gierig auf die Spiele und fit. Die Gegner hießen 1. FC Mönchengladbach und RW Oberhausen. Als Zweiter qualifizierte sich 04/19 für das Entscheidungsspiel gegen den anderen Gruppenzweiten, SG Essen-Schönebeck. Ein wahrer Krimi, den die Ratinger nach Verlängerung mit 3:1 für sich entschieden.

Die Niederrheinliga wurde in zwei Zehnergruppen aufgeteilt. Ziel des Trainerduos Concellon/Geier ist es, unter die ersten vier zu kommen. „Das ist möglich und unser großer Wunsch, denn dann wären wir bereits für die nächste Saison für die Niederrheinliga qualifiziert“, gibt sich Geier optimistisch und zukunftsorientiert zugleich: „So können wir dann nachhaltig für die neue Saison planen. Auf die Frage „Und wenn ihr Erster werdet und sogar in die Bundesliga aufsteigen könntet, was macht ihr dann?“ antwortet Cocellon trocken und mit einem verschmitzten Lächeln: „Dann steigen wir eben in die Bundesliga auf.“ Die Plätze fünf bis acht bedeuten eine erneute Qualifikation für den Klassenerhalt. Das man absteigen wird, glaubt niemand: „Absteigen müssen nur der Neunte und Zehnte, und das werden wir nicht sein“, sind sich die Trainer einig.