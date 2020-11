Fußball, Bezirksliga : „Es hat auf Anhieb Spaß gemacht“

Hösel Abwehrspieler Marcel van Bonn hat seinem Klub Dennis Wienhusen als Nachfolger von Senad Hecimovic vorgeschlagen. Der neue Trainer des SV Hösel hat eine interessante Fußball-Vergangenheit und spricht über die Arbeit beim Bezirksliga-Aufsteiger.

Dennis Wienhusen hat eine interessante Vergangenheit. Sein Vater Dieter, er ist nun 64 Jahre alt und wurde kürzlich Rentner, hat lange Jahre in Lintorf gespielt. Der immer faire Vollblut-Kämpfer war ein echter Publikumsliebling. Heute wohnt er mit seiner Ehefrau in Gerresheim, ist kerngesund. Aber Sohn Dennis spielte einen ganz anderen Fußball, er ist einen Kopf größer und beherrschte so den Luftkampf besser. Aber das ist alles Schnee von gestern. Zur Chronologie: Lintorfs Norbert Baumann holte Dennis Wienhusen zu RWL, gleich nach der A-Jugend, da hatte er beim BV 04 gespielt (Niederrheinliga). Nach Lintorf spielte er bei Ratingen 04/19 (Oberliga), BV 04 (Landesliga) und DSC 99 (Bezirksliga).

Viele Verletzungen zwangen ihn dann früh dazu, die Stiefel an den berühmten Nagel zu hängen. Nur ohne Fußball? Geht nicht in der Familie Wienhusen. Seit zwölf Jahren ist Dennis schon im Trainerbereich tätig. Zunächst mit der Jugend von DSC 99, dann Sportfreunde Baumberg und Bayer Uerdingen, dann führte er Schwarz-Weiß 06 in die Landesliga. Dort spielen die Oberbilker immer noch.

Wienhusen wohnt in Obschwarzbach, seine Stefanie kommt aus Mettmann, sie wollte dort auch in der Nähe wohnen bleiben, und so ist der Ur-Düsseldorfer, er ist in Rath groß geworden, dorthin gezogen. In Hösel ist es vor allem aus Platzgründen ein uralter Brauch, nur zweimal wöchentlich zu trainieren. Seit einiger Zeit kommt eine dritte Einheit dazu, einmal im Monat. Seine Mannschaft geht als Tabellenelfter in die Zwangspause, einen knallharten Abstiegskampf sollte man nicht ausschließen. Aber das ist am Neuhaus kein Neuland, das versetzt dort niemanden in schlaflose Nächte.