Stadtwerke Ratingen Triathlon : Gehörlosen-Titelkämpfe im Angerbad

Ratingen Organisator Georg Mantyk hat ein neues Element für den 13. Ratingen Triathlon gefunden: Am 12. September finden im Angerbad auch die Landesmeisterschaften der Gehörlosen statt.

Der Stadtwerke Ratingen Triathlon bietet eine Reihe von tollen Rennen und Wettkampfangebote für alle Alters- und Leistungsklassen. Organisationsleiter Georg Mantyk schafft es aber dennoch, immer wieder neue Höhepunkte in das Event zu integrieren. Nach dem spektakulären Profi-Wettkampf in 2020 wird in 2021 die dritte NRW-Gehörlosen-Meisterschaft im Triathlon ein spezielles Element sein.

Der Kontakt kam über den Landesfachwart Triathlon beim GSNRW, Mario Schröder, zustande. Schröder war im vergangenen Jahr selbst in Ratingen über die Kurzdistanz an den Start gegangen und von der Organisation beeindruckt. Daher reifte in ihm der Plan, die Landesmeisterschaften 2021 in und rund um das Angerbad stattfinden zu lassen. „Georg Mantyk und das Triathlon Team Ratingen haben gezeigt, dass sie sogar unter Pandemiebedingungen eine tolle Veranstaltung durchführen konnten“, findet Schröder. Die Chemie zwischen ihm und Mantyk stimmte sofort, und nun werden am 12. September rund 30 gehörlose Athleten im Einzelrennen über 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen an den Start gehen. Hinzu werden circa zehn Staffeln erwartet.