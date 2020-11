Fußball : Ratingen 04/19: Emre Demircan bewirbt sich als „Amator des Monats“

Info

Jugend: Emre Demircan spielte in der U 17-Bundesliga für den VfL Bochum, lief später in der U 19-Bundesliga für Rot-Weiss Essen auf.

Senioren: 2017 ging der offensive Mittelfeldakteur zur SG Wattenscheid 09, absolvierte in anderthalb Spielzeiten 23 Partien in der Regionalliga West. Im Juli 2018 folgte der Wechsel zum VfB Homberg, für den er elf Spiele in der Oberliga Niederrhein bestritt. Seit Juli 2019 läuft der 23-Jährige für Ratingen 04/19 auf, kam in der abgebrochenen Corona-Saison 21 Mal zum Einsatz.