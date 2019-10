Triathlon : Anmeldung für den Triathlon in Ratingen ist gestartet

Ratingen Bei der elften Auflage des Ratingen Triathlons in diesem Jahr waren die Startplätze schnell vergriffen, es gab einen Teilnehmerrekord. Daher zieht das ausrichtende Triathlon-Team Ratingen (TTR) 08 nun die Ausschreibung und Anmeldung vor. Sie ist ab sofort online möglich.

Die zwölfte Auflage des Ratingen Triathlons steigt am Sonntag, 13. September 2020 im Angerbad. Organisationsleiter Georg Mantyk zitiert Erich Kästners „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ und ergänzt: „Kästner hat ein Lese-Angebot für Kinder und für Erwachsene verfasst, und das gilt auch für unseren Ratingen Triathlon: Wir haben auch Angebote für alle Alters- und Leistungsklassen.“ So sind die Bambini-Läufe traditionell ein fester Bestandteil der Veranstaltung, in diesem Jahr waren 1400 Teilnehmer am Start. Die Altersspanne reichte dabei von fünf bis 69 Jahren, die Distanzen von 76,5 Kilometern bis 250 Metern. Für Anfänger bietet das TTR übrigens genauso kontinuierlich adäquate Trainingsgelegenheiten wie für leistungsorientierte Triathlonfreunde (www.ttr08.de). „Wir freuen uns über jeden, der Schwimmen, Radfahren oder Laufen möchte, egal wie alt und egal in welchem Trainingsstatus“, sagt Mantyk. „Also: Anmelden für den Ratingen Triathlon und dann gern zum Training kommen“, ergänzt er.