Leichtathletik : Triathlon soll nächstes Jahr „nachhaltig“ sein

Start-Ziel-Sieg beim 11. Ratingen Triathlon: Profi Tobias Drachler war als Erster auf dem Rad und gewann über 76,5 Kilometer. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Auch 2020 können rund 1400 Athleten in Ratingen starten. In diesem Jahr gab es noch eine Premiere und eine kleine Überraschung: Erstmals ging eine reine Staffel der Ratinger Polizei an den Start und kam direkt aufs Treppchen, zudem war Sven Wies vom Tri Team Maxmo doch dabei.

In wenigen Wochen startet bereits die Anmeldung für die zwölfte Auflage des Ratingen Triathlons (siehe Info-Kasten). Aber was bot die elfte Auflage sonst noch? Wir haben Fragen und Antworten dazu.

Was für Distanzen gab es? Von 76,5 Kilometern (1500 Meter Schwimmen, 60 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) über die Kurzdistanz (1000 Meter, 40 Kilometer, zehn Kilometer) bis hin zur Mini-Distanz von 250 Metern – für jeden gab es etwas.

Wer war alles dabei? Die Altersspanne unter den rund 1400 Teilnehmern reichte von fünf bis 69 Jahre. Als Profis waren die Kölner Tobias Drachler und Johann Ackermann die namhaftesten Athleten, die auch den Sieg über 76,5 Kilometer unter sich ausmachten. Drachler setzte sich nach 19:30 Minuten beim Schwimmen direkt an die Spitze, Ackermann kam zwar mit der schnellsten Radzeit (1:29:53 Stunden) auf vier Sekunden heran, doch mit der schnellsten Laufzeit (54:29) zog Drachler wieder davon und kam nach 2:44:26 um 62 Sekunden vor Ackermann ins Ziel. Bei den Frauen musste sich die für TRC Essen startende Breitscheider Jugendwartin Svenja Bock nur Viktoria Rath geschlagen geben, die Paderbornerin siegte allerdings mit fast 15 Minuten Vorsprung.

Info Termin für die zwölfte Auflage steht bereits 12. Ratingen Triathlon Die nächste Auflage findet am Sonntag, 13. September 2020 statt – Anmeldungen sind ab Anfang Oktober 2019 möglich. 2. Swim&Run Das Triathlon Team Ratingen 08 organisiert am Dienstag, 23. Juni 2020 den zweiten Schulsporttag – Anmeldungen für alle Ratinger Schulen starten ebenfalls noch 2019. Infos und Anmeldungen im Internet unter www.stadtwerke-ratingen-triathlon.de und unter www.swim-run-ratingen.de

Wer beeindruckte hinter den Profis? Auf den 76,5 Kilometern vor allem ein Quartett des TuS Breitscheid: Friedemann Gobrecht (3:10:01 Stunden) war als Fünfter nur rund 26 Minuten hinter Drachler im Ziel, Taner Egin-Richter (3:15:36) wurde Siebter, Bernfried Schulte-Pitzke (3:34:29) belegte Rang 15, Oliver Bohris (3:35:51) Platz 17.

Wie schlug sich die Polizei Ratingen bei ihrer Staffel-Premiere? Sehr gut – sie kam auf Rang drei des Company-Cups. Eine reine Polizei-Staffel aus Ratingen hatte es laut Organisator Georg Mantyk bisher noch nicht gegeben. Nun brachten Michael Bruzinski im Schwimmen (8:16 Minuten), Alina Stockheide auf dem Rad (38:53) und Yannick Nellen beim Laufen (26:16) die Polizei aufs Treppchen.

Wer war überraschend am Start? Sven Wies. Der Ratinger (Tri Team Maxmo), der laut Mantyk eigentlich aufgrund der Weltmeisterschaft in Nizza passen wollte, war doch dabei und wurde Zweiter beim Kurztriathlon (1:54:19 Stunden).

Was sagt der Hauptsponsor? Marc Bunse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen, die von Anfang an dabei sind und bei der elften Auflage zum siebten Mal Namenssponsor waren, sagte: „Das gefällt mir wirklich gut hier.“ Bunse ist erst seit 1. Januar im Amt, es war die erste Ratingen-Triathlon-Erfahrung für den Mann, der gerne Rad fährt und joggt, aber das Schwimmen als seine „Achillesferse“ im Triathlon bezeichnet. Dass die Stadtwerke mit dem Triathlon einen „krönenden Abschluss der Freibadsaison“ in ihrem eigenen Bad feiern konnten, freute Bunse aber sehr.