Leichtathletik : Triathlon-Traumpaar reicht sich die Hand

Ratingen Bei der vierten Auflage des Ratingen Triathlons lernten sich Svenja Bock und Jan Fischer kennen – Anfang dieses Jahres machte er ihr einen Antrag, bald wird geheiratet. Die Ratingerin startet am Sonntag bei der elften Auflage im Angerbad, ihr Verlobter muss verletzungsbedingt zuschauen.

Es sollte aber noch ein Glücksfall für die heute 31-Jährige werden, denn über ihren Bruder Niclas, der selbst Profi-Triathlet war und bei der allerersten Auflage des Ratingen Triathlons als U19-Europameister seine Altersklasse gewann, kam der Kontakt zu Jan Fischer zustande. So starteten die Breitscheiderin und der Hennefer 2012 gemeinsam und kamen als Vierte über die Ziellinie. In Erinnerung an diese Szene hatte Fischer bei seinem Heiratsantrag im Übrigen die inzwischen leicht vergilbte Startnummer mit dem Namen „Clemens“ mitgebracht, den Vornamen von Coenen aber handschriftlich gegen seinen eigenen ausgetauscht. So sagte Svenja Bock „Ja“ zum richtigen Partner.