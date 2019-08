Triathlon : 11. Auflage des Ratinger Stadtwerke Triathlon

Ratingen 1400 Sportler starten: Top-Athleten, Hobby-Sportler und Familien, die sich die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen teilen.

Der Stadtwerke Ratingen Triathlon käme in seiner diesjährigen nunmehr elften Auflage ohne Werbung aus. Denn weit über zwei Monate vor dem eigentlichen Start war die sportliche Veranstaltung in der Dumeklemmerstadt längst schon ausgebucht, bestätigt Organisator Georg Mantyk. „Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir gemeinsam mit dem Triathlonverband NRW die Planung nochmal überarbeitet, sodass wir weitere 80 Startplätze anbieten können.“ Lange warten sollten Interessenten aber nicht mehr, denn diese Startplätze dürften schnell vergriffen sein.

Insgesamt wird es am Sonntag, 8. September, ab 8.45 Uhr und bis weit in den Nachmittag hinein 14 Starts geben, darunter vier der NRW-Liga: Neben der Verbands-, Master-, und Landesliga NRW, wird auch die Regionalliga der Frauen ihr Finale auf der Kurzdistanz (ein Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen) in Ratingen absolvieren. „Das ist längst eine gute Tradition bei uns geworden“, bestätigt der 54-Jährige. „Aufgrund der hohen Qualität unserer Veranstaltung nutzen immer mehr Liga-Teams Ratingen als Austragungsort.“ Doch nicht nur die: „Wir haben in diesem Jahr auch wieder einige Anfragen von Sportlern aus Spanien, der Schweiz und den Benelux-Ländern erhalten, die unsere vor zwei Jahren aufgelegte Mitteldistanz über 76,5 Kilometer (1,5 Km Schwimmen, 60 Km Rad, 15 Km Laufen) als Training für den Ironman auf Hawaii nutzen.“ Bis zu 20 dieser Extrem-Sportler werden also ebenfalls in der Dumeklemmerstadt antreten.