Eishockey, Regionalliga Bissige Aliens besiegen Neuwied

Trotz des beruhigenden Vorsprungs wurden die Aliens nicht leichtsinnig, sondern gingen das zweite Drittel konzentriert an. Die Spielabschnitte ähnelten sich, bis Bozzo in der 37. Minute den Anschlusstreffer für die Bären erzielte. Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt. Das letzte Drittel wurde sehr lebhaft. Gerade einmal 19 Sekunden benötigte Brazda, um auf Zuspiel von Stefan Traut und Klingsporn den Zwei-Tore-Abstand wiederherzustellen. In der 47. Minute erhielt Dustin Schumacher aufgrund eines Fouls mit Verletzungsfolge eine Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer – diese nutzten die Bären, um durch Smith und Sperling auszugleichen.