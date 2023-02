Handball, Oberliga und Verbandsliga TuS 08 fordert den Tabellenführer

„Interaktiv II“ erwartet in der Verbandsliga am Sonntagmittag um 13 Uhr den auswärtsschwachen Haaner TV. In fremden Hallen konnten die Gäste noch keinen Punkt gewinnen, dennoch warnt Ratingens Co-Trainer Rene Osterwind: „Wir können jeden schlagen, aber auch gegen jeden verlieren. Es gibt nicht den geringsten Grund, halbherzig zu spielen. Dadurch haben wir schon genug Punkte verloren.“ Der Tabellenzweite TB Wülfrath, drei Zähler besser stehend, erwartet den Tabellenführer LTV Wuppertal II. Der Titelkampf ist also an Dramatik kaum zu überbieten, nur darf sich „Interaktiv II“ keinen Ausrutscher erlauben. Die neue Anwurfzeit, Sonntag 13 Uhr, erklärt Osterwind folgend: „Unsere vielen Perspektivspieler werden auch in der Ersten Manschaft gebraucht. Die spielt in der Regel samstags. Am Sonntag können sie dann bei uns eingesetzt werden.“ Klingt sinnvoll.