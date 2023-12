Eishockey-Regionalliga Neusser EV zeigt gegen Troisdorf eine gute Reaktion

Allerdings bekam Brilic im zweiten Drittel mehr Arbeit, doch während der Torwart hinten dichthielt, konnte vorne Vincent Robach in Überzahl für das 4:0 sorgen. Anschließend kam es zu unschönen Szenen auf dem Eis, die der Schiedsrichter mit Spieldauerstrafen ahndete, so müssen sowohl die Troisdorfer als auch die Neusser in den nächsten Partien auf wichtige Spieler verzichten. Im letzten Spielabschnitt hielt die Strafenflut an, aber der NEV fand auch wieder verstärkt den Weg zum Tor. Rune Merlin Raab und Dominick Thum trafen für die Neusser zum 6:0-Endstand. „Das zweite Drittel war ein zerfahrenes Spiel, das hat mir nicht gefallen. Im letzten Abschnitt haben wir uns wieder auf unser Spiel konzentriert. Wir wollten diese drei Punkte unbedingt haben, das haben wir geschafft“, sagte Sebastian Geisler, der sich auch darüber freuen konnte, dass sein Torwart Marco Brlic den Kasten bis zum Schluss sauber hielt und zum „Man of the Match“ wurde.