Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren starten in die Meisterrunde

Am Samstag (14.45 Uhr, Sportpark) startet 04/19 gegen den SC Preußen Münster in die Meisterrunde. Da die Punkte aus der Hinrunde weiterhin zählen, liegt der Vorletzte Ratingen (Elfter/15 Zähler) aktuell nur knapp vor dem Schlusslicht Münster (14 Zähler). „In der Meisterrunde wollen wir die vielen Top-Teams an ihre Grenzen bringen, wie Borussia Dortmund oder den FC Schalke 04. Wir müssen uns aber keinen Druck machen, weil wir schon jetzt mehr erreicht haben als alle erwarten konnten“, sagt der Coach. Dennoch wollen die Ratinger am liebsten den zehnten Platz erreichen, durch den sie in der nächsten Saison nicht in der zweiten, sondern in der ersten Staffel der Regionalliga mit den Top-Teams spielen würden.