Fußball, Kreisliga A Das große Zittern in Lintorf und Tiefenbroich

Sorglos kann so nur der SV Hösel die Rückrunde fortsetzen. Der Tabellenführer SG Benrath räumt alles aus dem Weg, und die Blau-Weißen vom Neuhaus sind abgeschlagener Sechster. Am Sonntag um 14 Uhr muss die Schröder-Truppe auf dem nahen Agon-Platz an der Franziskusstraße beim KSV Tesla antreten. Die Gastgeber stehen einen Platz über dem Tabellenkeller, nur sie spielen damit unter Druck.