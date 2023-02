Eishockey, Regionalliga Ice Aliens empfangen Neuwied zum Spitzenspiel

Es wird das Spiel der Spiele in der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga, wenn am Freitag ab 20 Uhr die Bären aus Neuwied bei den Ratinger Ice Aliens gastieren. In der Tabelle trennen die Kontrahenten nur vier Punkte, und Neuwied wird alles daransetzen, den Abstand auf einen Zähler zu verkürzen. Die bisherigen Duelle waren ausgeglichen, jede Mannschaft hat zu Hause ihr Spiel gewonnen, im zweiten Spiel in Neuwied sicherten sich die Ice Aliens einen Zähler.