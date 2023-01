Eishockey-Regionallga West Ice Aliens unterliegen Wiehl Penguins im Penalty-Schießen

Unter den Augen der Ratinger Tollitäten mussten die Ice Aliens die erste Niederlage des Jahres hinnehmen. Die Wiehl Penguins ließen von Anfang an erkennen, warum sie in der Eishockey-Regionalliga West auf dem dritten Tabellenplatz stehen. In der Folge übernahmen die Ice Aliens die Führung und sahen bis fünf Sekunden vor Schluss als Sieger aus, dann gelang den Gästen der Ausgleich. Nachdem die Verlängerung torlos blieb, musste das Penaltyschiessen die Partie entscheiden. Hier hatten der TuS Wiehl die besseren Karten und sicherte sich den Zusatzpunkt.