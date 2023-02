Leichtathletik Lintorfer Leichtathletinnen stark in der Halle

Die U14-Leichtathletinnen des TuS 08 Lintorf waren bei ihren ersten Regio-Hallenmeisterschaften sehr erfolgreich. Silber gewann Kimberley Minski über 60 Meter Hürden in der Altersklasse W12 vor ihrer Vereinskameradin Sienna Dahl, die sich Bronze erlief. Neele Lohff belegte in diesem Wettbewerb Platz sechs. Über 60 Meter lief Minski zudem im A-Finale der Altersklasse knapp an einer Medaille vorbei auf Platz vier. Dahl sprintete im B-Finale ebenfalls auf Platz 4, während Leni Skupin bei ihrem allerersten Wettkampf mit Platz drei im C-Finale überzeugte.