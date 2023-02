Frauenhandball, Verbandsliga Handballerinnen des TVR erwarten temporeiche Partie

Durch den dritten Sieg in Folge kletterte Ratingen mit 16:12 Punkten auf den vierten Rang hinter der SSG/HSV Wuppertal (17:11). „Unser klares Saisonziel ist der dritte Platz“, betont Höfig. „Dass wir so gut ins neue Jahr gestartet sind, ist ganz in unserem Sinne. Wir wollen uns in der Rückrunde unbedingt verbessern.“