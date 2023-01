Handball, Regionalliga „Interaktiv“ rettet ein Remis ins Ziel

Ratingen · Dem Spitzenreiter der Handball-Regionalliga fehlen im Heimspiel gegen den TSV Bonn vier Stützen, die Abwehr bekommt „Interaktiv“ nicht dicht. Kurz vor Schluss gehen die Gäste in Führung, aber auf die Routiniers ist Verlass. So heißt es am Ende 36:36.

30.01.2023, 05:15 Uhr

Alexander Oelze (am Ball) sorgte für wichtige Tore. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Julian Schmitt