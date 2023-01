Handball, Oberliga und Verbandsliga TuS 08 hält bis zur Pause gut dagegen

Das Angriffsspiel lief ordentlich, aber wenn man gegen einen so starken Gegner wie diesen Tabellenzweiten etwas holen will, dann muss es in allen Bereichen stimmen. Genau so sah es auch Manager Kalle Töpfer: „Der Gegner war stark. Aber unsere Torleute haben nichts weggeholt.“ Gute Leistungen neben Strunk zeigten auch Jan Lenzen und Vincent Rose. Am Sonntag, 11.15 Uhr, geht es zu Unitas Haan. Auch beim Spitzenreiter dürfte kaum etwas zu holen sein, aber anschließend, am 8. Februar, 20 Uhr, kommen der TV Angermund an den Breitscheider Weg.