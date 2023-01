Frauenhandball, Verbandsliga Handballerinnen des TVR schlagen ein Top-Team

Mit viel Tempo starteten die Gastgeberinnen in die Partie, sodass sie sich frühzeitig eine Führung erarbeiten konnten – 5:2 (7.). Daraufhin schraubte der TVR das Ergebnis weiter in die Höhe und ging mit einem 19:14 (30.) in die Pause. „Die Mädels haben ihre Sache sehr gut gemacht“, lobte Höfig. „Wir sind mit einer großen mannschaftlichen Geschlossenheit aufgetreten, mit der wir die Wipperfürtherinnen immer wieder vor Herausforderungen stellen konnten. Wenn man so einen Handball spielt, dann macht es viel Freude.“