Verbandsliga-Volleyballer überzeugen kaum und verlieren Volleyballer bleiben deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück

Für den Volleyball in der Region startet die Weihnachtspause mit einem Rückschlag. Der Mönchengladbacher TV hat das erste Spiel der Verbandsliga-Rückrunde mit 2:3 gegen TVA Hürth II knapp verloren und wiederholt damit das Ergebnis der Hinrunde. Gegen Hürth spielte der TV bereits im September bis in den Tiebreak und gab das Spiel schließlich an den Gegner ab. Ähnlich durchwachsen lief es auch dieses mal: Die Mönchengladbacherinnen kamen nicht recht ins Spiel und machten es Hürth damit leicht, den ersten Satz mit 25:16 zu gewinnen. Auch im zweiten Satz schaffte es der TV nicht, zurück zu seiner Spielstärke zu finden und verlor mit 18:25 erneut deutlich.