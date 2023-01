Eishockey Merkelbach erklärt seinen Rückzug

Sportlich läuft es bei den Ratinger Ice Aliens hervorragend. Auch wenn der Eishockey-Regionalligist am Sonntag gegen den Tabellendritten TuS Wiehl mit dem 3:4 nach Penaltyschießen die erste Niederlage in diesem Jahr kassierte, war es doch erst die dritte in der Saison überhaupt, weswegen die Aliens vier Spieltage vor Ende der Hauptrunde die Tabelle weiterhin anführen – mit vier Punkten Vorsprung auf den großen Favoriten EHC Neuwied, den sie am Freitag um 20 Uhr in der heimischen Eishalle am Sandbach empfangen. Selbst bei einer Niederlage blieben sie also vorne und hätten in den dann noch drei anstehenden Duellen mit dem Neusser EV, Eisadlern Dortmund und Luchsen Lauterbach die große Chance, als Tabellenerster in die Play-Offs zu gehen und ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga mitzureden.