Eishockey Donnerstag fordert die DEG Revanche gegen den KEV 81

In einem guten DNL-Spiel im legendären Eistempel an der Brehmstraße gewann der KEV verdient, weil er bis auf eine kurze Phase im zweiten Drittel, als die Hausherren das 0:1 in eine 2:1-Führung drehten, das Spiel kontrollierte und die Mehrzahl an Chancen hatte. Die Führung für den KEV in der 5. Minute besorgte Julian Michalik mit seinem ersten Saisontreffer. Den Ausgleich zum 2:2 markierte Levi Holzhausen (44.). Den Siegtreffer zum 3:2 vier Minuten vor Spielende, als der KEV einen Mann mehr auf dem Eis hatte, erzielte in Rodinyo Bijsterbosch ausgerechnet ein Spieler, der erst kurz vor dem Saisonstart von der DEG zum KEV gewechselt war.