Fußball : Ratinger Reserve will den nächsten Spitzenreiter stürzen

Torgefährliches Duo des SV Lohausen: Albert Große-Ophoff (rechts) und Lukas Kleine-Bley haben in dieser Saison zusammen bereits 18 Tore in zehn Spielen erzielt. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Ratingen Bei Bezirksliga-Tabellenführer SV Lohausen steht für Ratingen 04/19 II ein Derby an, das ein Wiedersehen mit vielen Ehemaligen verspricht. Durch den jüngsten Erfolg über den damaligen Tabellenführer VfB Hilden II fahren die Ratinger mit Selbstvertrauen nach Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Kann Ratingen 04/19 II nach dem Sieg über den VfB Hilden II mit dem SV Lohausen am Sonntag, 15 Uhr, dem nächsten Bezirksliga-Spitzenreiter ein Bein stellen? „Klar können wir das“, sagt Manager Andre Schulz, „aber einfach wird das nicht. Lohausen hat den Heimvorteil und wird mit geballter Kraft angreifen. Wenn wir dabei entsprechend in die Zweikämpfe kommen, dann halte ich jedes Resultat für möglich.“ Das hört sich gut an, denn seine Schützlinge haben den Tabellenkeller erst einmal hinter sich gelassen, und ein Nachbarderby gegen Lohausen, das kann durchaus weitere Kräfte freisetzen, dass es möglichst gar nicht mehr nach unten geht.

Beim Gastgeber sind einige Kicker mit Ratinger Vergangenheit dabei. Ob Sebastian Geidel, der Ur-Tiefenbroicher, im Tor steht, ist zu bezweifeln, zuletzt hatte stets Robin Löhr-Godenschweig den Vortritt. Aber längst unumstrittener Stammspieler ist Florian Gnida. Jahrelang hat der Linksfuß das blau-gelbe 04/19-Trikot getragen, allerdings liegt der Lohausener Sportplatz vor seiner Wohnungstür, und so konnten die Ratinger diesen Wechsel im Sommer nicht verhindern. Die meisten Tore des SVL schießt der 21 Jahre alte Lukas Kleine-Bley. Elf Treffer markierte er in seinen zehn Einsätzen. Bis einschließlich B-Jugend spielte er in Ratingen, wo man ihn brennend gerne gehalten hätte, wie Schulz versichert. „Aber egal“, sagt der Manager, „wir alle freuen uns auf dieses Wiedersehen mit allen Ex-Ratingern. Wir stehen immer noch in bestem Kontakt, und ich weiß genau, dass sie alle gerne an ihre Ratinger Zeit zurückdenken.“