Handball : Bauerfeld kann Pöter nicht auf dem Feld begegnen

Lintorf Beim TuS 08 Lintorf fällt Abwehrchef Tim Bauerfeld wochenlang aus mit einem Innenbandriss im Knie. Zu gerne hätte er in der Handball-Verbandsliga am Samstag gegen die SG Überruhr gespielt, denn dort ist nun Ex-Bundesligaspieler Philipp Pöter aktiv – den Bauerfeld zum TuS lotsen wollte.

Wie befürchtet fällt Tim Bauerfeld länger aus beim Handball-Verbandsligisten TuS Lintorf. Im Knie ist ihm im Gastspiel bei SW Essen am letzten Sonntag das Innenband gerissen, acht Wochen Pause sind bei dieser Verletzung normal. Ob operiert wird oder eine konservative Behandlung folgt, ist noch nicht sicher. Jedenfalls ist der Ausfall des 32-Jährigen ein herber Schlag für den TuS 08, der die letzten drei Spiele gewonnen hat und von Platz fünf aus wieder gut im Rennen liegt. Am Samstag kommt der Oberliga-Absteiger SG Überruhr an den Breitscheider Weg (18 Uhr). Die Essener sind nicht gut gestartet, gewannen aber zuletzt 28:20 in Dümpten und deckten klar auf, dass man mit ihnen wieder fest rechnen sollte im Titelkampf.