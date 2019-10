Eishockey : Ice Aliens spielen gegen die Kellerkinder

Ratingen Bevor die Ratinger Ice Aliens am Sonntag ihr erstes Heimspiel dieser Regionalliga-Saison haben werden, bei dem sie auch ihren Famili-Day begehen, steht erst einmal am heutigen Freitag (20 Uhr) die nächste Auswärtspartie an: es geht zu den Hammer Eisbären.

Die Ratinger Ice Aliens haben am Freitag ihr nächstes Auswärtsspiel in der Regionalliga – bei den Hammer Eisbären, die mit drei Niederlagen gestartet sind: in Neuwied (7:2), gegen Diez-Limburg (2:4) und in Herford (6:4). Damit ist das Team gemeinsam mit dem Neusser EV punktloses Schlusslicht. Und genau diese Neusser, die mit zwei Niederlagen gestartet sind (4:12 in Limburg, 2:5 gegen den EHC Neuwied) empfangen die Aliens am Sonntag (18 Uhr). Damit gibt es eine Neuauflage des Duells im EHV-Pokal, das die Ratinger 6:2 gewannen. Der Sonntag ist zudem der erste „Family-Day“ der Saison: Zwei Erwachsene und sie begleitende Kinder unter 18 Jahren zahlen pauschal zwölf Euro. Diese Tickets sind nur an der Abendkasse erhältlich.