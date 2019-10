Fußball : In Meerbusch braucht 04/19 „echte Kerle“

Gianluca Silberbach (mitte) könnte in Meerbusch Kapitän Phil Spillmann bei Ratingen 04/19 ersetzen. Moses Lamidi (links) ist spielerisch wichtig, nur sein Abschluss aktuell nicht effizient genug. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Ratinger haben in der Fußball-Oberliga seit drei Spielen nicht gewonnen und zuletzt zu einfache Tore kassiert. Dadurch hinken sie ihren Zielen hinterher und müssten nun eine Serie starten – wenn es nach Trainer Alfonso del Cueto geht, am besten schon Sonntag beim TSV Meerbusch. Kapitän Phil Spillmann fehlt gesperrt, für ihn rückt wahrscheinlich Gianluca Silberbach in die Abwehrzentrale.

Am Freitagnachmittag schaute Alfonso del Cueto Video. Es war allerdings kein erfreulicher Spielfilm, der da lief, sondern die Aufzeichnung des Spiels der Fußball-Oberliga von Ratingen 04/19 gegen den Cronenberger SC vom vergangenen Sonntag, das sein Team daheim 1:2 verloren hatte. „Davon kriegen die Jungs nachher vor dem Training noch ein paar Szenen zu sehen“, sagte del Cueto.

Den Fokus hatte der Ratinger Traner dabei auf die beiden Gegentore gelegt, die beide nach Standards fielen: das 0:1 nach einer Ecke, das 0:2 nach einem Freistoß. „Aus dem Halbfeld“, schnaubte del Cueto. „Da müssen wir besser verteidigen, daran werden wir auch noch arbeiten. Da braucht es aber auch mal echte Kerle, die dazwischen springen.“ Ein solcher ist eigentlich Kapitän Phil Spillmann, der Innenverteidiger kassierte aber in der Nachspielzeit wegen anhaltender Meckerei zwei gelbe Karten direkt hintereinander und muss nun am Sonntag (15 Uhr) in der Partie beim TSV Meerbusch seine Gelb-Rot-Sperre absitzen.

Für ihn wird wohl Gianluca Silberbach ins Abwehrzentrum rücken, der gegen Cronenberg nach guten Leistungen in den Spielen zuvor etwas überraschend für den nach seiner Verletzung wieder fitten Felix Clever auf die Bank gewandert war. „Vielleicht bringe ich auch Sebastian Görres in die Innenverteidigung und Andrej Karlicsek als rechten Verteidiger, weil der das auch gut gemacht hat“, sagte del Cueto und ergänzte: „Momentan tendiere ich aber zu Silberbach. Vielleicht ändern wir auch etwas im Mittelfeld oder im Angriff.“

Denn da liegt eigentlich die größte Baustelle bei 04/19, die 16 selbst erzielten Tore – zudem gab es ein Eigentor – in zehn Partien sind doch eher mau. „Wir müssen unsere Tor­abschlüsse verbessern und unsere Chancen mehr nutzen, das ist unser größtes Manko derzeit“, sagte del Cueto. Immerhin hat er an Meerbusch gute Erinnerungen, im Vorjahr gewannen die Ratinger 3:0 beim TSV. Doch der Trainer warnt vor dem Tabellenfünften: „Meerbusch hat eine gute Mannschaft, die auch bis zum Ende oben mitspielen wird. Da gibt es viele erfahrene Spieler wie Dennis Dowidat, der mit Aachen und Wuppertal in der Regionalliga gespielt hat, Lukas van den Bergh oder Taoufiq Naciri, die bei Fortunas U23 waren wie auch Sebastian van Santen, der von Wattenscheid aus der Regionalliga gekommen ist und schon vier Tore geschossen hat.“

Info Zwölf Meerbuscher teilen sich die 18 Tore Ausgeglichen Der TSV Meerbusch hat an den ersten zehn Spieltagen dieser Oberliga-Saison 18 Tore erzielt. Verantwortlich dafür waren zwölf verschiedene Spieler, was für die Ausgeglichenheit des Kaders spricht. Bei Ratingen 04/19 haben acht Spieler bislang 16 Tore geschossen.