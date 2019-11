Fußball : Tchakounte ist überzeugt vom Sieg der Ratinger Reserve

Ratingen Mittelfeldmotor Lionel Tchakounte wird wieder seinen Stammplatz haben beim Bezirksligisten, der am Sonntag im Kellerduell gegen Wersten gewinnen will. „Wir müssen vor allem bei den Standards höllisch aufpassen“, sagt Manager Andre Schulz.

Fragt man Lionel Tchakounte zum Sonntag-Heimspiel seiner Fußballmannschaft von Ratingen 04/19 II im Bezirksliga-Heimspiel gegen Wersten 04, dann lächelt der offensive Mittelfeldmotor: „Das gewinnen wir. Wir wollen unten weg, schnellstens. Dann kehrt Ruhe ein.“ Der 21-Jährige, er lebt in Pempelfort noch bei seinen aus Kamerun stammenden Eltern, wurde von seinem Trainer Christian Höfer in allen 13 Punktspielen eingesetzt, ein echter Vertrauensbeweis. Tchakounte, in Deutschland geboren, zahlt zurück, Woche für Woche mit guten Leistungen. Auch gegen diese Werstener Aufsteiger-Truppe zweifelt niemand rund um den Keramag Sportpark an seinem Platz in der Startelf.