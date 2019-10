Handball : SG-Reserve peilt eine gute Ausgangsposition an

Foto: Blazy, Achim (abz) Mit Maik Ditzhaus aus dem Regionalliga-Kader rechnet SG-Reserve-Trainer René Osterwind fest.

Ratingen Mit drei Niederlagen in Serie ist der TB Solingen in der Verbandsliga auf den drittletzten Rang gestürzt. Von der Favoritenrolle will René Osterwind als Trainer der SG Ratingen II vor dem Gastspiel im Bergischen aber nichts wissen. Dabei wären bei einem Sieg zarte Blicke Richtung Tabellenspitze erlaubt.

Die SG Ratingen II ist rundherum zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden in der Handball-Verbandsliga. Platz fünf gibt viel Sicherheit, die 6:4 Punkte ebenfalls, und jetzt steht ein Spiel an, in dem die Chancen auf den zweiten Auswärtssieg nicht schlecht stehen: bei TB Solingen, dem Drittletzten. Gespielt wird in der August-Dicke-Schule, Samstag 19.30 Uhr. Die Gastgeber haben ihre letzten drei Spiele verloren, zudem deutlich, und sind dadurch an den Tabellenkeller abgestürzt.

Dennoch, von der Favoritenrolle will Rene Osterwind, Ratingens Trainer, überhaupt nichts wissen. Der 37-Jährige kennt das Handball-Geschäft viel zu gut, er weiß, wie schwer es ist, im Bergischen Land zu punkten. „Aber sollte dies gelingen,“ sagt der Coach, „dann hätten wir eine unglaublich tolle Ausgangsposition.“ Mit dann acht Punkten sind gar zarte Blicke Richtung Spitze erlaubt. Freilich weiß in Ratingen jeder Handballfan, dass der Liga-Erhalt das Nonplusultra für die SG-Reserve bedeutet.

Osterwind rechnet fest mit Timo Schmitz und Maik Ditzhaus, die zwar zum Regionalliga-Kader gehören, aber immer bereit sind, der Reserve zu helfen. Bei Clemens Oppitz und Marc Steppke muss abgewartet werden, ob der Einsatz aus beruflichen Gründen möglich ist. Salim Bakhsh nimmt schon länger am Training teil, aber der Achillessehnenriss vom Frühjahr dieses Jahres ist längst noch nicht auskuriert. An Zweikämpfe ist jedenfalls nicht zu denken, und erst im neuen Jahr besteht die Hoffnung, dass der 31 Jahre alte Routinier wieder aktiv mitmischen kann. Vorher hilft er der Mannschaft von der Bank aus. Zudem fehlt Keeper Alex Schmitz wegen seiner Schulterprobleme.

(wm)