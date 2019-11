Fußball : Gegen Bocholt und gegen den Druck

Ratingen Der kriselnde Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 empfängt als Tabellenzwölfter den -siebten aus Bocholt. Trainer Alfonso del Cueto wehrt sich gegen die Aussagen seines Vorsitzenden Jens Stieghorst und kündigt ein besseres Gesicht seines Teams an.

Dadurch gab es beim damaligen Tabellenvorletzten eine 1:2-Niederlage. „Ich mache den Jungs gar keinen Vorwurf. Das ist Fußball“, sagt del Cueto und ergänzt: „Ich muss gucken, warum die zweite Halbzeit so war, wie sie war. Das war schlecht und hat mich schon zwei Tage mitgenommen.“ Die Erkenntnisse: „Wir wollten ein frühes Tor machen, das hat nicht geklappt. Und dann waren wir nach dem zweiten Rückstand nicht geduldig genug, haben nur lange Bälle nach vorne geschlagen und sind nicht über die Außen gekommen. Alles Dinge, die wir in der Pause angesprochen haben. Hinten reinstellen können wir uns nicht, ich will in unserem 4-3-3-System ja auch nach vorne spielen“, erklärt del Cueto, der ankündigt, Erkan Ari, den er in den letzten drei Spielen kaum berücksichtigte, wieder in die Startelf zu holen aufgrund dessen Erfahrung. Zudem stehen gegen Bocholt auch wieder die zuletzt erkrankten Ali Can Ilbay und Gianluca Silberbach zur Verfügung. Die Rolle rückwärts im Tor wird er wohl nicht vollziehen, Stammkeeper Dennis Raschka bleibt demnach draußen, denn: „Was Almantas Savonis in Velbert gemacht hat, war okay, bei den Gegentoren konnte er nichts machen“, findet der Trainer.