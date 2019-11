Fußball : Heiligenhaus kann den Abstiegskampf spannend machen

Heiligenhaus Die SSVg Heiligenhaus empfängt am Sonntag den FC Britannia Solingen. Nach den ersten Punkten in dieser Bezirksliga-Saison ist die Lage beim Schlusslicht nicht mehr ganz hoffnungslos. Ein Verdienst des Trainerteams Monrem Orahhou und Mehmet Ali Aydemir, findet Özay Tarim.

Özay Tarim ist seit dem Sommer der unumstrittene Boss der Heiligenhauser Bezirksliga-Fußballer. Der 42 Jahre alte Ur-Heiligenhauser, der aus beruflichen Gründen in Duisburg lebt, war es, der nicht aufgab, als das Ende des gesamten SSVg-Fußballs drohte. Er trommelte das Trainerteam mit Mehmet Aydemir und Monrem Orahhou an die Talburgstraße, und mit diesen beiden erstellte er in wenigen Wochen den Bezirksliga-Kader. Und nun wurden in Mettmann die ersten Punkte geholt. Vier Hinrundenspiele stehen noch aus, sieben Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass Rang 15 die Rettung bringt. „Jetzt ist die Lage nicht total hoffnungslos“, sagt Tarim. „Und dass dieses eintraf, haben wir dem Trainerteam zu verdanken. Sie haben stets für allerbeste Laune gesorgt, selbst bei dieser endlosen Niederlagenserie, und nun könnte der Knoten geplatzt sein.“ Für ihn ist die Heimaufgabe am Sonntag gegen Britannia Solingen (Drittletzter, fünf Punkte besser stehend) jedenfalls keineswegs aussichtslos. „Wir müssen den Elan vom Mettmann-Spiel mitnehmen,“ sagt der 42-jährige Gewerkschaftssekretär. Der Abstiegskampf in dieser Spielklasse kann jedenfalls bei einem Heiligenhauser Heimsieg durchaus wieder spannend werden.