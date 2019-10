Handball : TuS Lintorf fährt mit viel Zuversicht zum Topspiel

Ratingen Auch wenn Trainer Markus Wölke aus beruflichen Gründen nicht dabei ist, fühlt sich der TuS Lintorf in der Verbandsliga gut vorbereitet auf den unbesiegten SV Kettwig. Der setzt vor allem auf ein Paket aus Torhüter und Tempospiel.

Eigentlich könnte Markus Wölke, der Handballtrainer des TuS Lintorf, am Samstagnachmittag ganz gemütlich zur Kettwiger Sporthalle spazieren gehen. Er wohnt nur einen Steinwurf entfernt, der SV Kettwig, das ist sein Stammverein. Aber es geht nicht, Wölke weilt bis tief in die kommende Woche hinein in Dubai, der Beruf hat Vorrang. Nun müssen die Lintorfer im Verbandsliga-Spitzenspiel in der Nachbarstadt auf ihn verzichten. Die Grün-Weißen sind aber im Trainerbereich gut bestückt, Kalle Töpfer und Dirk Bauerfeld sind Männer, denen man in Sachen Handball nichts vormachen kann. Sie haben auch das Vorbereitungstraining für dieses Topspiel geleitet. Der SV Kettwig hat alle fünf Spiele bisher gewonnen, und die gesamte Verbandsliga schaut am Samstag zur Hauptstraße (Anwurf 17.30 Uhr), ob der TuS 08 diese erstaunliche Erfolgsserie bremsen kann.